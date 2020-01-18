شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقي "بيقلش" فى مقولات مسروقة عبر حساباته الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم أشرف عبد الباقي، سلسلة تغريداته الساخرة والتي يرافقها بهاشتاج "مقولات مسروقة"، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وكتب ساخرا ً "امبارح قست حاجه عندي من عشر سنين وجت مقاسي بالضبط وانبسط قوي! صحيح هي كوفية بس خلينا إيجابيين يا جماعة".





ولم تكن تلك التغريدة الاولي التي دشنها عبد الباقي في سلسلة تغريداته، فكتب مسبقاً قائلاً " إحنا في الشتا لازم نعمل حمله لترك السرير الصبح ونسميها أنت أقوي من المخدات"، وفي تغريدة آخري كتب " لما جوزك أو خطيبك يتأخر عليكي في الرد مش لازم يكون بيكلم واحده تانيه ممكن يكون خارج معاها".

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وفي تصريحات سابقة للفنان أشرف عبد الباقي، قال فيها:"إنه قبل بدأ العمل فى الموسم السابع لمسرح مصر كان هناك اتفاق بين طاقم العمل أنه سيكون الأخير لنا، كوننا قمنا بأداء كل شيئ فى هذا الصدد ولا نريد أن يكل المشاهد والمتابع أو ميل منا، وتابع:" كل الورق اللى جه لينا كان جميل وحلو بس بنكتشف أننا عملناه قبل كدا وعليه لم نرغب فى أن يطالبنا الجمهور بالتوقف والاكتفاء خاصة وأننا حتى نهاية أخر موسم كان هناك إقبال كبير".

وأضاف "عبد الباقى"، أن مسرح مصر لن يتوقف وسوف يستكمل العمل به ولكن بشكل وطريقة عمل وأعمال جديدة، وتابع: "وسوف يكون هناك وجوه جديدة سيشاركون فى العمل مع النجوم القدامى لمسرح مصر"، لافتاً إلى أنه قبل نهاية الموسم السابع لمسرح مصر، كنت أعمل مع فرقة أخرى على مسرحية تسمى "جريمة فى المعادى"، لا يوجد به مساحة للارتجال، مختتماً :"جريمة فى المعادى يشارك فيها الآن 40 ولد وبنت".