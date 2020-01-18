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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تنفصل عن حبيبها البليونير السعودي... وجمهورها يسخر منها والان مع التفاصيل
السبت 18 يناير 2020
المغنية العالمية ريهانا
كشفت تقارير إعلامية أميركية أن المغنية العالمية ريهانا انفصلت عن حبيبها البليونير السعودي حسن جميل، بعد علاقة غرامية بدأت منذ 3 سنوات.
وذكرت مجلة "هاربر بازار" بنسختها العالمية إن الثنائي انفصلا بشكل نهائي من دون الإعلان عن التفاصيل أو الأسباب.
وسخر جمهور ريهانا من خبر الإنفصال، عبر تعليقات بمضمون: "ربما سئم من انتظار الألبوم أيضاً"، في اشارة الى مرور وقت طويل من دون اصدار ريهانا مجموعة غنائية جديدة.
يذكر أن ريهانا وجميل حافظا على خصوصية علاقتهما بعيدا من الإعلام، لكن عدسات المصورين استطاعت أن تلتقط صورا لهما خلسة في مناسبات قليلة، مثل خروجهما من حفل جوائز "غرامي".
وتحدثت اريهانا عن حياتها العاطفية مع حسن في حوار صحافي سابق، بعد ان انتشرت صوراً كثيرة تجمعها بجميل في أماكن عدة.
وقالت: "لم أقابل أحداً يستحقني العناء مثله من قبل"، في إشارة الى أنه أفضل من ارتبطت به.
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