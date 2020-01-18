بعد حالة من الجدل حول علاقتهما.. الفنانه المصريه منة عرفة تعلن ارتباطها بنجم شهير

السبت 18 يناير 2020

الفنانه المصريه منة عرفة

بسبب ظهورها المتكرر مع الطبيب والمدوّن على موقع "يوتيوب" علي غزلان، مع انتشار شائعات حول ارتباطهما عاطفياً، أثارت الفنانة الشابة منة عرفة حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.



وظهرت منة في أحدث صورها مع نجم "يوتيوب" علي غزلان، وهما على جليد صناعي في أحد المراكز التجارية، والتي نشرتها على حسابها الخاص في "إنستغرام"، وعلقت بالإنكليزية قائلة: "أفضل من الأفضل"، مشيرة برمز القلب، ما جعل متابعيها يتساءلون عن حقيقة ارتباطهما، حيث علق أحد متابعيها: "هتتجوزوا امتى؟"، فيما علقت أخرى بقولها: "ارتبطوا طيب ولا لأ مش فاهمة"، وقال ثالث: "ألف مبروك ربنا يتمم بخير"، وعلق متابع رابع بقوله: "هاه هتتجوزوا إمتى صورتين في نفس الوقت".

Advertisements

وحسماً للجدل حول علاقة منة وعلي، علقت الفنانة بدرية طلبة على الصور التي نشرها علي غزلان يحتضن فيها منة عرفة بقولها: "مبروك"، لتشتعل التعليقات بتقديم التهاني بالخطوبة.

وكان علي غزلان قد نشر صورة له مع منة وعلق عليها بقوله: "أفضل شيء حدث لي على الإطلاق"، لتتأكد حقيقة ارتباطهما.

يذكر أن منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، في حين تواصل العمل للانتهاء من تصوير فيلم "666"، والذي تقوم ببطولته وينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر ويعد أول بطولة مطلقة لها.