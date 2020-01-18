هل طلبت مارجوت روبى عدم الجلوس بجانب براد بيت فى حفل GOLDEN GLOBES؟

السبت 18 يناير 2020

براد بيت ومارجوت روبى

هل طلبت مارجوت روبى عدم الجلوس بجانب براد بيت فى حفل توزيع جوائز الـGOLDEN GLOBES؟ تساؤل انتشر خلال الأيام القليلة الماضية، وهو ما أثار الكثير من الجدل، إلا أن موقع "جوسيب كوب" المختص فى التحقق من الشائعات المنتشرة حول نجوم هوليوود نفى تماما ما تردد، وأكد أنها قصة وهمية، وكان الموقع نفسه كان قد نفى من قبل وجود مشاكل وتوتر شديد بين بيت وروبى، بل على العكس كان الثنائى مقربين جدا لبعضهما البعض خلال تصوير أحداث فيلم "Once Upon a Time in Hollywood".



وبالتواصل مع أحد المقربين من مارجوت روبى نفى تماما ما تردد وأكد أن القصة خيالية.

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بدأت الشائعة فى الانتشار بمجرد نشر موقع "New Idea" تقريرا ظهرت فيه النجمة مارجوت روبى وزوجها توم أكيرلى معا فى حفل توزيع جوائز "جولدن جلوب" الأسبوع الماضى، حيث كان يجلس الثنائى على طاولة تضم توم هانكس وعائلته، فى حين جلس نجم هوليوود الشهير براد بيت على طاولة مع معظم طاقم فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، بما فى ذلك ليوناردو دى كابريو وكوينتين تارانتينو.

وأشار التقرير إلى أن مارجوت روبى التى لعبت دور "شارون تاتيه" فى فيلم Once Upon a Time in Hollywood، "طلبت بالتحديد" ألا تجلس على تلك الطاولة التى يجلس عليها براد بيت، وذلك يرجع أن هناك "توتر كبير" بينها وبين بيت.

أما بالنسبة لجولدن جلوب، فقد تم ترشيح مارجوت روبى لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها فى فيلم Bombshell، وليس لدورها عن فيلم Once Upon a Time in Hollywood فلم يكن بالضرورة أن تكون على طاولة براد بيت.