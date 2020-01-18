نانسي عجرم تنشر أول صورة لبناتها بعد حادث السرقة مع رسالة مؤثرة

السبت 18 يناير 2020

الفنانة اللبنانيةنانسي عجرم

وجهت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، رسالة مؤثرة إلى بناتها، مع أول صورة تجمعهن بعد حادثة محاولة السطو على منزلها، ومقتل اللص على يد زوجها، فادي الهاشم.



وشاركت نانسي عجرم صورة لها مع بناتها، وهي تحتضنهما بتأثر بعد وقوع الحادثة في منزلها، وكتبت لهن: "انتوا الدنيا وبروحنا نحميكن".

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وفي آخر تطورات القضية، أصدرت القاضية في الادعاء العام الاستئنافي في جبل لبنان، غادة عون، قبل يومين، اتهاما رسميا بحق زوج الفنانة نانسي عجرم، بجناية القتل القصدي، استنادا إلى المواد 547/229، وأحالت الملف على قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وعلق جابي جرمانوس محامي الهاشم، والذي قال: "إننا لم نستغرب الادعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم لكون أن المسار الطبيعي يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرارا باعتبار ما فعله الدكتور فادي الهاشم دفاعا مشروعا عن النفس"، بحسب صحيفة "الوطن".

وتابع المحامي: "من الطبيعي أن يجرى الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات، وسيتثبت صحة كل ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتم توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني".

وكانت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة" من قبل محمد حسن الموسى، السوري الجنسية، انتهت بإطلاق نار ومقتل الشاب السوري على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.