بالفيديو- معجبو أنغام يفاجئونها ويحتفلون بعيدها في كواليس حفل السعودية

أحيت الفنانة المصرية أنغام حفلة فنية ضمن ليالي القصيم في المملكة العربية السعودية يوم الجمعة، ١٧ يناير الحالي في أستاد الملك عبدالله.

قدمت انغام باقة من اغنياتها وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي ملأ المكان حيث نفذت البطاقات قبل موعد السهرة.

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على هامش الحفلة، فاجأ الجمهور انغام واحتفل بعيد ميلادها، الذي يصادف غداً الاحد في 18 من الشهر الحالي، في كواليس السهرة حيث تمنى لها محبيها عيداً سعيداً.

من جهة أخرى، تستعد أنغام لتصوير أغنية “يا ريتك فهمني” من ألبوم “حالة خاصة جداً”، وذلك على طريقة الفيديو الكليب تحت اشراف المخرجة اللبنانية انجي جمال في تعاون اول بينهما.

الأغنية رومانسية مليئة بالاحساس، حققت على قناة شركة روتانا الرسمية عبر موقع يوتيوب أكثر من 16 ملايين مشاهدة، فكيف ستطل أنغام بعدسة ورؤية المتميزة انجي جمال؟