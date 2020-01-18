سلام سعد عن استخدام جويل لشفرة الحلاقة: الثقة لا تكون بهذه الطريقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

صدمت خبيرة التجميل جويل مردينيان متابعيها، منذ مدة، بنشر فيديو أطلت خلاله عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت فيه عن سر تتبعه بنفسها منذ حوالي 18 سنة، إذ أكدت أنها تعمد إلى إزالة شعر الوجه الزائد بالشفرة.

وظهرت جويل مردينيان وهي تقوم بإزالة الشعر بالشفرة وعلقت على الفيديو قائلة: "نعم إنها ماكينة حلاقة.. لقد كنت أقوم بذلك لسنوات وسنوات".

فقد شكل هذا الأمر صدمة لكل متابعيها الذين انقسموا بين مؤيد لخطوتها إذ تنم عن ثقة بالنفس وتسلط الضوء على مدى تصالحها مع نفسها، في حين اعتبر البعض الآخر أن هذه الخطوة خارجة عن المألوف.

واللافت، أن جويل مردينيان لم تعير الانتقادات أية أهمية بل أكدت أنها عمدت إلى كشف هذا السر بهدف تشجيع الفتيات اللواتي يستخدمن حلق وجههن في السر على التصالح مع الموضوع، مشيرة إلى أن قيامها لحلق وجهها لا يؤثر على أنوثتها حيث قالت إنها "ما زالت امرأة".

Advertisements

تجدر الإشارة، إلى أن خبيرة التجميل جويل مردينيان لطالما استطاعت خطف الأنظار بستايلها الخاص الذي تميز بالجرأة والفرادة، فضلا عن نجاحها في أعمالها والتي كان آخرها برنامج تحدي الفاشينيستا "بيوتي ماتش" الذي يعرض على قناة "أم بي سي".

واختارت جويل مردينيان خلال مشاركتها في هذا البرنامج تصاميم مميزة، إذا ارتدت في إحدى إطلالاتها كروب توب قصيرا ونسقته مع تنورة رياضية اتسمت بالكشاكش، فضلا عن ارتداء شورت دنيم قصير وواسع ونسقته مع جوارب طويلة لامعة إلى جانب اعتمادها كروب توب وبليزر قصيرة، وأكملت اللوك بحذاء شتوي عالٍ.

أما بالنسبة لشعرها، فقد لجأت إلى تسريحة الشعر المموج، تسريحة الشعر الكيرلي المنفوش، تسريحة الضفائر الأفريقية، مرورا بتسريحة الشعر العفوية على خصلاتها الداكنة ووصولا إلى الغرة القصيرة.

الفيديو الموفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول د. سلام سعد إذ تحدثت عن لجوء خبيرة التجميل جويل مردينيان إلى شفرة الرجال لحلق وجهها.