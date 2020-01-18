بسمة تثير إعجاب الجمهور بإطلالة جديدة عبر "إنستجرام "

شاركت الفنانة بسمة الجمهور بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ". وعلقت بسمة علي الصورة: "عقد جديد، شعر جديد، وآمل في بدايات جديدة".‏

يذكر أن آخر ظهور لبسمة كان خلال الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر ‏‏2019‏‎. قد يهمك ايضاً: بسمة تحتفل بعرض الفيلم اللبناني "1982" في مهرجان الجونة بسمة بإطلالة متميزة في مهرجان الجونة السينمائي

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