MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من برنامج "ذا فويس كيدز"

حسم ادارة قناة mbc الجدل حول موقف استمرارية الفنانة نانسى عجرم ببرنامج "ذا فويس كيدز" بعد الأزمة التى تمر بها وتحديدا قضية قتيل فيلتها. ونفى مصدر مسؤول بقناة إم بي سي مصر ما تم تداوله على مواقع إخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول وجود أي نوايا لاستبعاد الفنانة نانسي عجرم من برنامج The Voice kids في موسمه الحالي المذاع على قناة MBC مصر.

وأضاف المصدر، أن الحلقات المذاعة حاليا من برنامج The Voice kids مسجلة وانتهت منها نانسي عجرم بالفعل، وليس هناك ما يستدعي استبعاد الفنانة اللبنانية صاحبة الجماهيرية الكبيرة من البرنامج ولم يتم تطور الأمر للمناقشة من الأساس.

وأضاف أن البرنامج يتبقى فيه حلقة واحدة وهي الحلقة الأخيرة التي تذاع على الهواء مباشرة، ومن المقرر حضور نانسي الحلقة دون أي تعقيدات أو مشاكل.

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