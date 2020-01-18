شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاحية مذهلة لفيلم Bad Boys For Life بـ 66 مليون دولار محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صادرة من شركة سونى للإنتاج السينمائى، عن ايرادات الجزء الثالث من سلسلة الأكشن الشهيرة Bad Boys، الذى يأتى بعنوان Bad Boys For Life، محققًا 66 مليون دولار فى الافتتاحية الأولى له بدور العرض السينمائى داخل أمريكا الشمالية.

ونجحت الشركة المنتجة للفيلم الشهير، فى تحقيق افتتاحية مذهلة، استمرت لأربعة أيام متواصلة فى العرض محليًا داخل أمريكا الشمالية فى 3740 شاشة عرض.

وتخطت سونى الجزء الأول والثانى من Bad Boys الذى عرضا عام 1995 و2003، إيرادات فى الافتتاحية الأولى وصلت لـ 38 مليون دولار، بميزانية وصلت لـ 90 مليون دولار، وهو ما يسير على خطاه الجزء الثالث بعد أكثر من 17 عامًا من التوقف.

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فيلم Bad Boys For Life من بطولة مارتن لورنس، ويل سميث، فانيسا هادجنز، جنيفر بادجر، ألكساندر لودفيج، جو بانتوليانو، باولا نونيز، شارون فايفر، دى جى خالد، تشارلز ميلتون، كيت ديل كاستيلو، سيدنى باربوزا، هابى اندرسون، أثينا أكيرز، إميلى توولز.

ويدور الجزء الثالث من فيلم Bad Boys For Life حول ماركوس بورنيت الذى أصبح مفتش شرطة ومايك لورى فى أزمة منتصف العمر، ويجتمع الثنائى مرة أخرى عندما تسنح لهم الفرصة، حيث يقوم مرتزق ألبانى، قتلوه شقيقه من قبل، بعرض مكافأة كبيرة فى حالة قيامهم بـ مهمة محددة.

وانتهى الثنائى ويل سميث ومارتن لورانس من تصوير الجزء الثالث من فيلم الأكشن والإثارة الشهير بعد توقف ما يقارب الـ 17 عامًا منذ طرح الجزء الثانى، فى أبريل الماضى، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثالث من الفيلم إيرادا عالية، وذلك بسبب إيرادات السلسلة، التى تباعها الملايين من حول العالم منذ بداية طرحها فى دور العرض حول العالم.

يذكر أن الجزء الأول من الفيلم تم عرضه عام 1995 وكان يحكى عن محققين فى ميامى هما ديد مايك لوراى (ويل سميث) وماركوس بورنيت (مارتن لورانس) كانا يحميان كمية كبيرة من الهيروين تساوى 100 مليون دولار لتختفى الشحنة من مركز الشرطة وبعد الاشتباه فى أنها عملية سرقة داخلية، أعطتهما الشئون الداخلية 5 أيام فقط لتتبع الشحنة ومعرفة مكانها قبل إغلاق قسم المخدرات بالمركز.