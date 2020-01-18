شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لـ أحمد صلاح حسنى وياسر جلال معا من كواليس "الفتوة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم أحمد صلاح حسنى تصوير أولى مشاهده في مسلسل "الفتوة"، والذى شارك فيها أمام النجم ياسر جلال، حيث ارتدى الثنائى خلال كواليس التصوير زى الفتوات ممثلاً في الجلباب. ومن المقرر أن يعرض مسلسل "الفتوة" خلال السباق الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجى، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوى، ويقدم أحمد صلاح حسنى شخصية الشرير ضمن أحداث المسلسل الذى تدور أحداثه قبل 100 عام من الآن.



أحمد صلاح حسنى وياسر جلال من كواليس الفتوة

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ويواصل فريق العمل تصوير أحداث المسلسل حالياً، حيث انتهى المخرج حسين المنباوى من تصوير الأسبوع الأول من العمل، وتم تصويره في الديكور الاساسي الذى تم بناؤه داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، علي أن يستمر التصوير هناك حتى شهر فبراير القادم.

وعلى جانب آخر، يخوض النجم أحمد صلاح حسنى أولى بطولاته المطلقة من خلال مسلسل "ختم النمر" المقرر عرضه بدءا من اليوم على شاشة الحياة، ويشارك في بطولته كل من نسرين طافش، اسلام جمال، ميرهان حسين، جميل برسوم، تامر شلتوت، إبراهيم فرح، رشدى الشامى، وفاء سالم، عفاف شعيب، كريم العمرى، حسنة، وآخرين، وهو مسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة.

وذلك بعدما قدم احمد صلاح حسني العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرها مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبري العام الماضي، كما يشارك في بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ45 حلقة.