شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزيرة الثقافة تشاهد العرض المسرحى "البخيل" فى أوبرا ملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشاهد وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدايم غدا، الأحد، مسرحية البخيل للكاتب الفرنسى موليير، وذلك على مسرح أوبرا ملك برمسيس فى تمام الساعة السادسة مساء. مسرحية "البخيل" يستمر تقديمها حتى الأحد المقبل، وهى من بطولة أشرف طلبة، محمود متولى، محيى الدين يحيى، سوزان مدحت، نشوى عبدالرحيم، جاسمين أحمد، هادى محيى، عصام أشرف، نوران عبدالحميد، محمد خلف، عبدالبارى سعد، مجيب أحمد، عمرو وليد، ياسمين عسكر، فادى سمير، آلاء النادى، أشعار حامد السحرتى، موسيقى وألحان محمد حسنى، ديكور رانيا الدخاخنى، ملابس ناردين عماد، استعراضات شيرلى أحمد، مكياج أمل حسام، إعداد وإخراج خالد حسونة.

البخيل من أبرز أعمال موليير وتتناول المسرحية الساخرة حياة البرجوازى الغنى (هاربجون) الذى يتصف بالبخل الشديد على أسرته التى عانت منه، فحبه للمال جعله يرفض حق ابنه وابنته لاختيار شركائهما فى الحياة ويسعى لتزويجهما من أغنياء حتى وإن كانوا يكبرهما سنا.

هذه المسرحية كتبها موليير 1668، وهى من روائع المسرح العالمى فى كل عصوره وربما كانت أفضل مسرحية كوميدية كتبها عبقرى الكوميديا موليير .

موليير مؤلف كوميدى مسرحى، وشاعر فرنسي، أحد أهم أساتذة الكوميديا فى تاريخ الفن المسرحى الأوروبى مثل حوالى 95 مسرحية منها 31 من تأليفه، وتمتاز مسرحياته بالبراعة فى تصوير الشخصيات وبالأخص فى تكوين المواقف والقدرة على الإضحاك، من أشهر مسرحياته: طرطوف، وعدو البشر.