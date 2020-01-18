شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة وأم من طراز رفيع.. فيديو طريف يجمع سيرين عبد النور ونجلها "كريستيانو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيرين عبد النور، واحدة من النجمات اللبنانيات، اللائى حققن نجاحا كبيرا في مصر، سواء على مستوى الدراما والسينما، أو على مستوى الغناء، حيث ساهم فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، فى معرفة الجمهور المصرى بسيرين عبد النور.

ونشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو لطيف لها مع طفلها "كريستيانو"، وهى تلعب معه، ويحاول نجلها وضع أصبعه فى انفها، وعينيها، وعلقت سيرين على الفيديو الطريف :" أه هيك بيلعبو الصبيان ؟ دمرني".

وظهرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، بإطلالة جديدة ومميزة تماما ومختلفة، فى آخر جلسة تصوير لها نشرتها عبر حسابها بتويتر، وتعتبر سيرين من النجمات اللبنانيات اللاتى حققن نجاحا جماهيريا كبيرا فى مصر، على مستوى الدراما، والغناء على حد سواء.

سيرين ظهرت فى جلسة التصوير الأخيرة بشعر قصير للغاية، وأسدلت الغرة على جبهتها، فيما زينت شفاهها بلون أسود لامع وداكن، وعلقت على الصورة التى نشرتها عبر تويتر، قائلة :" حلو نغير لوك بألوان مختلفة بس خلي شخصيتك لون واحد".

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سيرين عبد النور

وكانت سيرين قد شاركت جمهورها ا بصورة لها في سن الشيخوخة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام. واستخدمت النجمة اللبنانية أحد برامج تغيير ملامح الوجه والتي يعمل على تكبير ملامح الوجه أو تصغيرها، من أجل تكبير ملامح وجهها لمرحلة الشيخوخة، وكتبت: "ركزوا منيح مين هالست؟ سيرين عبد النور 2060".

آخر أعمال سيرين عبد النور مسلسل "الديفا"، بطوله النجم السعودى يعقوب الفرحان والمطربة بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبد العزيز ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

المسلسل يتكون من 8 حلقات، ولا تتخطى كل حلقة منه 10 دقائق فقط، حيث يقدم العمل كواليس حياة الفنانين وتحركاتهم من خلال "حدوته" تتضمن التشويق والإثارة.