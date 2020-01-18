شكرا لقرائتكم خبر عن "سينرجى" تفتح أبواب بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى من جديد بثلاث مسلسلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح شركة سينرجى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى من جديد سواء حارات شعبية أومقاهى أوشوارع داخل المدينة حسب الديكورات التى تتبعها الأحداث الخاصة بالمسلسلات الرمضانية، وهناك 3 مسلسلات تصور داخل المدينة دفعة واحدة من إنتاج سينرجى، وأعمال أخرى تم بناء الديكورات المخصصة لها حسب توالى الأحداث.

مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال تم بناء ديكور كامل لتصوير المشاهد الداخلية خاصة أنها تدور فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية للمخرج حسين المنباوى ويستمرالتصويرهناك حتى شهرفبرايرالمقبل.

وبدأ النجم ياسر جلال تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "الفتوة"، الاسابيع الماضية، بعد فترة من التحضيرات التي استغرقت أكثر من 3 أشهر، والعمل يحتاج لديكورات وملابس معينة، حول 100 عام فى حى الجمالية ويبرزالعلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أهل الحارة، والهدف الأساسي من العمل هو إيصال عدة قضايا مهمة منها قضية الصراع بين الخير والشر، والتركيز على العادات والتقاليد البسيطة بين الناس، كما يحمل قصة جديدة على الدراما المصرية ومختلف عن أى عمل سبق عرضه ولا توجد مقارنه مع الفيلم الذي قدمه النجم الراحل فريد شوقى.

مسلسل "الفتوة" يشارك فى بطولته كل من ياسر جلال، رياض الخولى، مى عمر، مجدى فكرى، أحمد خليل، عادل الفار، مهار نصار، صفوة، وعدد آخرمن الفنانين الشباب، وتدورأحداث المسلسل فى حقبة ما قبل الـ100 عام بحى الجمالية.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "لمس أكتاف" وشارك فى بطولته فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمرمرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، وجسد جلال شخصية أدهم عبد الجابر المصارع الذي فاز بالعديد من الميداليات والجوائز، ويعتزل بسبب إصابة، ويمر بالعديد من الظروف الصعبة ويدخل السجن بعد اتهامه بارتكاب جريمة قتل، وعند خروجه من السجن، يتورط في أعمال إجرامية، وعندما يقرر التوبة، يواجه مشكلات كبرى مع عصابات كبيرة.

اما مسلسل النجم محمد رمضان "البرنس" الذى يخوض به السباق الرمضانى المقبل قد بدأ تصوير المشاهد الأولى من أحداث المسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامى حسب الخطة التى وضعتها شركة سينرجى داخل الحارة فمنزل "البرنس".

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ويعكف محمد سامي على كتابة الحلقات الأخيرة من المسلسل حيث انتهى من أول 20 حلقة، حيث يصور سامى مشاهد العمل وينتقل بعد ذلك مباشرة لاستكمال كتابة السيناريو حيث يرغب فى الانتهاء من كتابة آخر حلقاته خلال شهر فبراير المقبل حتى يتفرغ للتصوير فقط.

ويسجل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سوياً مسلسل "الأسطورة" عام 2016 وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً وعلى نسب المشاهده، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017 اضافة إلى تقديمه معه كليب "رايحين نسهر" الذى طرح مطلع شهر يناير الجارى.

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل.

ويصور النجم يوسف الشريف مشاهده فى مسلسل "النهاية" الذى ينافس به فى موسم رمضان المقبل، بشكل يومي داخل الديكور الرئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامي، فى ديكورات مختلفة داخل المدينة حسب توالى الأحداث كان منها مشهد استنساخ يوسف الشريف ووضعة عارى الجسد داخل زجاج شفاف وهناك كثير من شخصيات شبيهه بعالم الفضاء فيعد المسلسل خيالى يتحدث عن التكنولوجيا فهو الأضخم انتاجياً.

مسلسل "النهاية ‪The end" تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجى ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق ومحمد لطفى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.



