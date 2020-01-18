إليسا عن لمسؤولي لبنان "استحوا.. ما يحدث مقرف ووقح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة إليسا عن استيائها من المسؤولين في لبنان، في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد، وتجدد المظاهرات.

وكتبت إليسا تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "يللي عم يصير مقرف ووقح، كيف بيرضو مسؤولين من راسن لأزغر واحد فيهن يصير بشعب واحد الشي اللي عم يصير هلق؟ العالم عم تنتفض عا فسادكن ولّعتو بيروت بحقدكن وقرفكن، استحوا فلو كلكن يعني كلكن بقا".

وشارك عدد كبير من الفنانين اللبنانين في المظاهرات، التي اندلعت أكتوبر الماضي، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، من بينهم ماجي بوغصن، ونادين نسيب نجيم، وماريتا الحلاني، وآخرون.

ومن ناحية أخرى، أحيت الفنانة إليسا حفلا غنائيا، الخميس 2 يناير الجاري في دولة الكويت.