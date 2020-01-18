محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجه المطرب رامي جمال الشكر لجمهوره بعدما تلقى رسائل ودعوات خلال الأيام الماضية، عقب خضوعه لعملية جراحية. ونشر جمال صورة له، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "الحمد لله، شكرا لكل اللي سأل ودعالي دعوة من قلبه، ربنا يتم الشفاء". وخضع رامي جمال لعملية جراحية الجمعة الماضي، ولم يكشف عن تفاصيلها. يذكر أن آخر أعمال "رامي" ألبوم "ليالينا"، الذي حقق نجاحا كبيرا، وتعاون فيه مع عدد من كبار المحلنين والشعراء، وضم 17 أغنية أبرزها "بحاول أنساكي"، "جربت أنساك"، "لولا"، وغيرها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد خضوعه لعملية جراحية.. رامي جمال يوجه الشكر لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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