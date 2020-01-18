"أول صورة لينا في حياتنا".. محمد علي رزق يهنئ زوجته بعيد ميلادها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأ الفنان محمد علي رزق زوجته المذيعة سارة فهيم بعيد ميلادها، الموافق اليوم 18 يناير الجاري.
ونشر رزق صورة تجمعه بسارة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أول صورة لينا في حياتنا مع بعض، الصورة دي ليها معزّة كبيرة فقلبي، كل سنة وإنتي طيبه يا حبيبتي، وعقبال سنين كتير كلها حاجات حلوة زيك".
وتزوج محمد علي رزق من سارة فهيم في 8 يوليو 2018، وحضر الحفل عدد من نجوم الفن من بينهم الفنان أحمد السقا وإدوارد وماجد المصري وحمزة العيلي ومحمد عز وكارولين عزمي وسارة الشامي، وغيرهم.
وشارك رزق، مؤخرا، في مسلسل "شبر مية"، إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت .
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