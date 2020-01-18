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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت المطربة مي فاروق، صورة لطليقها ووالد أبنائها أشرف سيد رجب، بعد تعرضه لحادث ونُقله للرعاية المركزة.
وعلقت فاروق، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام: "أرجوا منكم جميعًا الدعاء لأبو أولادي أشرف سيد رجب بالشفاء لأنه تعرض لحادث وهو حاليًا في الرعاية المركزة".
وأضافت: "دعواتكم جميعًا يتم شفاه على خير ويرده لأهله وأولاده وأمه وكل حبايبه بالسلامة".
وتفاعل الفنان خالد سليم، قائلا: "ربنا يجبر بخاطره وخاطركم ويشفيه ويعافيه ويرفع عنه ويقوم بألف سلامة".
يُذكر أن، المطربة مي فاروق أعلنت طلاقها من زوجها، عبر رسالة مؤثرة كتبتها على صفحتها بموقع "فيسبوك"، وقالت: "تم من شهور طلاقي من أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت إن أحلى وأجمل علاقة حب حقيقية هي اللي مع ولادي حبايبي زينة ومالك وشغلي ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم ويوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجة ليا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخوله العناية المركزة.. مي فاروق تنشر صورة لطليقها مع أولاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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