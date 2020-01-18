تعرف على موعد عزاء والدة حسام داغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلنت أسرة والدة الفنان حسام داغر، موعد العزاء، بعد تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير عصر اليوم السبت من مسجد المجمع الاسلامي بالشيخ زايد.

وقالت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن عزاء والدة الفنان حسام داغر سيكون غدًا الأحد بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، عقب صلاة المغرب.

وشارك عدد من نجوم الفن في تشييع الجثمان بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية و"أس أس"، وحمزة العيلي، ومحمد شاهين.

يذكر أن، والدة الفنان حسام داغر، تُوفيت صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات، بعد تعرضها لأزمة قلبية.