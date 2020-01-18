"كنتي أم لينا كلنا".. مريم السكري تنعي والدة حسام داغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نعت الفنانة مريم السكري، والدة الفنان حسام داغر، عبر حسابها على"فيسبوك"، إذ شاركا معًا بطولة مسرحيقة "قهوة سادة" للمخرج الكبير خالد جلال.

وكتبت السكري، قائلة : "مكنتيش أم لحسام بس، كنتي أم لينا كلنا، أخف دم وأحن قلب وأكتر حد في الدنيا مكنتش بشبع من الرغي معاكي..مع السلامة يا ست الكل".

يذكر أن، والدة الفنان حسام داغر، تُوفيت صباح اليوم السبت، بأحد المستشفيات، بعد تعرضها لازمة صحية، حيث كانت تعاني من مرض القلب.