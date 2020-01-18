تراند اليوم : تطور جديد .. تهديد بقتل نانسي عجرم وزوجها بعد مذبحة "الفيلا"

في تطور جديد للقضية التي مازالت تثير الرأي العام اللبناني والسوري، والتي قتل فيها مواطن سوري في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم علي يد زوجها فادي الهاشم، قال غابي جرمانوس محامي الهاشم، إنه تم اتخاذ إجراء قانوني ضد صحفي سوري يدعى وسيم زكور يعيش في ألمانيا وذلك على إثر تهديده بقتل الفنانة أو زوجها أو إحدى بناتها.

وتقدمت نانسي عجرم بشكوى عن طريق المكتب القانوني اتخذت فيها صفة الادعاء الشخصي لدى جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد وسيم زكور.

وجاء في الشكوى ”أن الموكلين (نانسي وفادي) يتعرضان للتهديد الصريح والمباشر بالقتل ولحملة منظمة تطال شخصهما وعائلتهما بعد الحادثة المؤلمة التي حصلت في منزلهما“.

وورد في الشكوى أن ”المدعى عليه عمد في بث مباشر على صفحته عبر فيسبوك إلى تهديد الموكلة وزوجها الموكل وإحدى بناتها بالقتل وذلك لأخذ الثأر عن موت المدعو محمد موسى وقد حرض أقاربه للقيام بذلك“.

وأكدت الشكوى أن ”المدعى عليه أقدم على ارتكاب جرائم القدح والذم على الموكلين متهمًا إياهما بفبركة أدلة وتغيير وقائع الحادثة الحاصلة في منزلهما محاولا وضع السارق في موقع الضحية وإيهام الرأي العام أنه كان يعمل لدى الموكلين وأنهما امتنعا عن تسديده مستحقاته المالية“.

يُذكر أن هذه الجلسة تأتي بعد أن أعطى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون إشارة بختم التحقيق الأولي لديها، وادعت على فادي الهاشم بجناية القتل القصد.