حسن عبدالله خلف الأبواب المغلقة

يستعد الفنان حسن عبد الله لعرض حلقته مساء اليوم، السبت، ضمن برنامج "الأبواب المغلقة" الذي يقدمه الإعلامي جورج قرادحي.
ويشار إلى أن برنامج "الأبواب المغلقة" دراميعبارة عن جرائم حقيقية يتم تمثيلها دراميا وهي حلقات منفصلة ويلعب الفنان حسن عبد الله دور الظابط شريف يحقق في قضية سرقة لمنزل رجل أعمال عربي في مصر لكن يحدث ما غير متوقع.
يذكر أن البرنامج يذاع السبت ١١ مساء علي قناة on e وتقديم الإعلامي جورج قرداحي وإخراج رامي رزق الله.
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