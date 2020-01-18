راغب علامة: "بيروت تحترق"

ميرنا وليد - بيروت - انتقد الفنان اللبناني ​راغب علامة​ الطبقة السياسية الفاسدة التي أبت ان تعيش دون تسلّط وفساد، مشيرا الى ان الشعب اللبناني اصبحت الحياة بالنسبه له شبيهة بالموت.

وكتب علامة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي : "بيروت تحترق انه صراع بين شعب لم يعد يملك أي شيء الا الذلّ والقهر !بالنسبة له الحياة تشبه الموت! وبين طبقة سياسية لن تستطيع العيش بدون التسلّط والنهب والسيطرة على كل مقاليد الحكم خوفاً من انتقام الشعب ! طبقة سياسية نفّذت تهديد العدو الصهيوني بإعادة لبنان عشرات السنين الى الوراء".

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