منى فاروق بأول صورة لها بعد خروجها من المستشفى

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​منى فاروق​ صورة جديدة تعدّ الأولى لها بعد تخطيها ازمتها الصحية وخروجها من المستشفى، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت منى فاروق في الصورة وهي تحمل باقة من الورد، واللافت هو انه بدا عليها ملامح الارهاق والتعب.

وعلقت على الصورة قائلة: "الأمل في الله الله يجعل احلامنا أجمل لا تحزن ان الله معنا".

الجدير ذكره ان منى فاروق كانت قد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية خلال زيارتها للاردن، ما ادى الى دخولها المستشفى مرتين.

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