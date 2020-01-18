ماغي بو غصن تكشف عن لوك مسلسلها الجديد وإسم شخصيتها-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عن لوك مسلسلها الجديد "أولاد آدم"، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً ظهرت فيها بقصة شعر قصير وعلّقت بالقول:"NEW LOOK لوك الشخصية الجديدة.. القاضية ديما، أولاد آدم".

يشارك أيضاً في بطولة العمل الممثلين مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ودانييلا رحمة، ندى أبو فرحات وكارول عبود، وهو من كتابة رامي كوسا، إخراج الليث حجو.

وكان وعد المنتج جمال سنان بكثير من التشويق في أحداث الفيلم، كاتباً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "سننطلق بتصوير مسلسل أولاد آدم قريباً للمخرج المميز الليث حجو والكاتب رامي كوسا.. الكثير من التشويق في دراما واقعية مختلفة.. انتظرونا مع الرباعي المنتظر".

وبدورها عبّرت دانييلا رحمة عن حماستهما لهذا العمل، ونشرت عبر حسابها قائلة: "تحدي كبير.. عمل يا رب يكون مختلف.. محمسة أكتر ما بتتصوروا مفاجآت كتيرة ناطرتكن بمسلسل أولاد آدم".

وردت ماغي بو غصن عليها قائلة :"دانييلا الحلوة لو تشوفي انا قديش ناطرة دورك. ع شوي بخبر عنو" في إشارة منها الى أن رحمة تخوض تحد جديد ومميز سيفاجئ المشاهدين.

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