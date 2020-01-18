شقيق أصالة في موقف غريب بعد انفصالها عن طارق العريان

ميرنا وليد - بيروت - يواصل انس نصري شقيق الفنانة السورية اصالة متابعة زوجها السابق المخرج طارق العريان عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من انفصال شقيقته عنه.

ويشار الى أن أغنية "شامخ" هي اول اغنية طرحتها اصالة بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان والتي ظهرت فيها تبكي ضمن أحداث الكليب.

ووجهّت الفنانة ​أصالة​، رسالة الى جميع من ساندها في ازمتها الاخيرة بعد إعلانها الانفصال عن المخرج اللبناني طارق العريان بعد زواج دام أكثر من 14 عاما. وانتهى زواجهما بشكل هادئ حيث أعلنت أصالة الخبر عبر حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي بنشر صورتهما متأسفة عن ما حصل وطلبت من محبيها عدم الدخول في التفاصيل احتراماً لخصوصيتها.



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