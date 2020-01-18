خاص الفن - رنا كرم بديلة لونا بشارة وروبين عيسى!

ميرنا وليد - بيروت - لا تزال التغييرات تصيب مسلسل "سوق الحرير" (سوق النسوان سابقاً)، حيث اعتذرت العديد من الممثلات عن المشاركة في هذا العمال بسبب عدم الوصول الى اتفاق مع المخرج، ولأسباب أخرى تتعلق بتحديد أكثر من موعد لانطلاق التصوير.

وعلم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثلة ​رنا كرم​ ستؤدي شخصية "صباح" في وقت استبعدت فيه الممثلة سوسن أبو عفار من هذه الشخصية لتؤدي شخصية أخرى هي "أم فتحي".

وتأتي مشاركة رنا كرم بعد اعتذار كل من الممثلة الأردنية لونا بشارة والممثلة السورية روبين عيسى على التوالي، حيث اعتذرت الأولى بسبب ارتباطها بتصوير أعمال درامية في الأردن، بينما اعتذرت الثانية بسبب ارتباطها بعرض مسرحية "هوى غربي" التي يتم عرضها حالياً في دمشق.

ويشار إلى أنه في وقت سابق، اعتذرت الممثلة صفاء سلطان عن المشاركة بشخصية "كريمة" بسبب التأخير في التصوير وجاءت نادين تحسين بيك بديلة عنها، ثم استبعدت الممثلة هيما إسماعيل من شخصية "قمر" وجاءت الممثلة كاريس بشار بديلة عنها، على أن تؤدي هيما دوراً أقل حجماً وأهمية.

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