ميرنا وليد - بيروت - يعتبر الممثل ومقدم البرامج اللبناني ​وسام حنا​ من أكثر النجوم نشاطاً عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، ودائماً ما يشارك المتابعين تفاصيل حياته الخاصة، وهو الأمر الذي عرّضه للكثير من الإنتقادات أحياناً.

وخلال لقائنا به في إحدى المناسبات، كان لنا حديث معه عن من يقصد بالرسائل التي يوجهها لمن يغارون منه ويعلّقون على طريقة وأسلوب حياته؟ وإن كان يرى هذا الأسلوب قد يعرضه للإنتقادات؟

يشار إلى انه كان قد بدأ مؤخراً عرض مسلسل "سر" الذي يشارك وسام في بطولته إلى جانب مجموعة من النجوم بينهم بسام كوسا، وباسم مغنية وداليدا خليل وفادي ابراهيم.

لمعرفة ما قاله وسام تابعوا الفيديو المرفق هنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو - كيف ردّ وسام حنا على من ينتقد أسلوب حياته؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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