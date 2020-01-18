تراند اليوم : الرفق بالحيوان .. أحمد مكي يعتني بسنجاب ويقوم بإرضاعه -فيديو

من المعروف عن الفنان أحمد مكي حبه للحيوانات بجميع أنواعها وفصائلها واهتمامه الكبير بها وبرعايتها.

كما يربي مكي أنواع غربية ومختلفة من الحيوانات والتي كان أخرها “سنجاب”.

ونشر مكي عبر حسابه الرسمي على موقع Facebook فيديو له وهو يرضع سنجاب صغير حديث الولادة.

وعلق مكي على الفيديو كاتباً:”صباح الحب والرزق”.

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جدير بالذكر أن أحمد مكي يعود من جديد لتقديم شخصية “حزلقوم” لكن هذه المرة على خشبة المسرح.

أعلن مسرح كايرو شو عن الانتهاء من الاتفاق علي كافة التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاتها مسرحية “حزلقوم” لأحمد مكي ، وبدء التحضيرات استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

يشارك أحمد مكي بطولة “حزلقوم” بيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد محمود.

يذكر أن شخصية “حزلقوم” ظهرت خلال فيلم “لا تراجع ولا استسلام” اذلي أنتج عام 2010 وشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي، دنيا سمير غانم وماجد الكدواني ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز وعزت أبو عوف وبدرية طلبة، كما ظهرت الشخصية في مسلسل “الكبير أوي”.