مي فاروق تطلب الدعاء لطليقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من طلاق الفنانة المصرية مي فاروق منذ عدة شهور، إلا أنها طلبت من جمهورها الدعاء لطليقها بعد تعرضه لحادث تسبب في إصابته بنزيف في المخ.

الفنانة المصرية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”: “ارجو منكم الدعاء لأبو اولادي اشرف سيد رجب بالشفاء اصيب بنزيف في المخ نتيجة حادث دعواتكم يرده لأمه واهله واولاده بالسلامه”.

وكانت الفنانة المصرية مي فاروق قد اعلنت في شهر أغسطس الماضي، طلاقها من زوجها، مشيرة إلى أن الطلاق الرسمي وقع منذ عدة شهور.

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مي نشرت صورتين جمعتها مع ابنها وابنتها، على حسابها الخاص على موقع “الفيس بوك”، وعلقت قائلة: “تم من شهور طلاقي عن أبو أولادي ومن بعدها اكتشفت ان أحلي وأجمل علاقة حب حقيقيه هي اللي مع ولادي حبايبي زينه ومالك وشغلي”.

وأضافت: “ربنا يسعدهم ويخليهم ليا ويحفظهم و يوفقني في شغلي وولادي هم كل حاجه ليا اكتشفت ان ربنا اعطي لي هديه مش ممكن تتعوض بكنوز الارض اكتشفت مدي قوتي اللي استمديتها من حبهم ((بعد ما تم طلاقي عن والدهم من شهور ))”.

وتابعت: “كل احترامي وتقديري للعشره الطيبه اللي كانت قدر ربنا الحمدلله.. اكتشفت انهم ظهر وسند ليا وحقيقي هم أصدق حب أحلي علاقة حب في حياتي ولادي سعيدة وفخورة بيهم ودعواتكم لي بالتوفيق في شغلي”.