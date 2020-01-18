هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفل عيد الحب بالقاهرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد النجمة والمطربة اللبنانية هيفاء وهبى، لإحياء حفلا غنائيا ضخما يوم 14 فبراير المقبل 2020، بمناسبة عيد الحب، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر، ويأتي ذلك ضمن الحفلات التى يحييها نجوم الغناء والطرب فى مختلف الأماكن، وتقدم هيفاء وهبى العديد من أغنياتها الشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى منها، “رجب”، “بوس الواوا”، “أنا هيفا”، “أقول أهواك”، “يلا مع بعض”.

وعلى جانب أخر، يشار إلى أنه كان قد قرر صناع فيلم “​أشباح أوروبا​” للفنانة اللبنانية ​هيفا وهبى، تأجيل طرح الفيلم فى موسم إجازة نصف السنة، حيث تم تحديد موعد مبدئى منذ فترة وهو 8 يناير، ولكن لم يكن العمل جاهز للعرض وقتها، ليتم طرح موعد آخر وهو 5 فبراير المقبل، إلا أنه أيضًا لم يتم حسم الأمور بشكل نهائى بالنسبة لهذا الموعد.

Advertisements

ومن جانبها تدرس الشركة المنتجة للفيلم مع الشركة الموزعة إمكانية طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل، وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الاستقرارعلى الموعد النهائى وطرح البرومو الرسمى، بعد طرح برومو أول قبل أسبوعين ظهرت فيه بطلة العمل وهبى على دراجة نارية، كما ظهر مصطفى خاطر وأحمد الفيشاوى المشاركان لها فى البطولة.

ويشارك في بطولة فيلم “أشباح أوروبا “، أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، ومقررطرح الفيلم فى دورالعرض بموسم إجازة نصف العام الدراسى، والعمل من قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى، فى أولى تجاربه الإخراجية.