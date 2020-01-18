مادونا تشارك جمهورها لحظات مع حبيبها الشاب في حوض الاستحمام.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والمطربة الأمريكية مادونا، جمهورها بمقطع فيديو جديد، لها مع صديقها أحلى مالك، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، يظهر فيها صديقها وهو يقوم بتدليكها بجهاز مساج، وسرعان ما تجلس داخل “البانيو” وسط الثلوج والمياه المثلجة.

وكانت عدسات المصورين، قد رصدت في منتصف الشهر الماضي، العلاقة العاطفية التى تعيشها المطربة العالمية مادونا صاحبة الـ 61 عاماً مع راقص فرقتها الاحتياطي صاحب الـ 26 عاماً.

وشوهدت النجمة العالمية فى أوضاع عاطفية مع راقصها الاستعراضي أحلى مالك وليامز فى منزل أبنتها لورديس ورجل غامض أخر، وظهرت مادونا في الصور التي التقطت لها من قبل المصورين، وهى فى أحضان راقصها فى شرفة فندقها الفاخر، وترتدى قميص أسود اللون قصير وبدون ميكاب، يشير الى عمق العلاقة التى وصل لها الثنائى فى التعايش مع بعضهم، وذلك بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية.

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وعلى سياق أخر، أكد والدى الراقص من فرقة المغنية العالمية مادونا، عن موافقتهما على زواج ابنهما الذى يدعى أحلى مالك ويليامز، منها، بالرغم من فارق السن الذى وصل إلى 36 عام.

ومن جانبها حرصت مادونا، على قضاء رحله عائلية مع أبنائها على إحدى الجزر الخاصة بالمالديف، وظهرت نجمة الروك فى الصور التى نشرتها عبر حسابها، وهى فى قمة تألقها وشبابها، بعد أن اصطحب معها صديقها أحلامالك ويليامز، وخمسة من أطفالها الستة، لورديس صاحب الـ 23 عامًا، والتوأمان استير وستيلى، وميرسى جيمس، وأبنها جى ريتشى، وديفيد باندا صاحب الـ 14 عامًا.

واقتربت النجمة العالمية من إتمام مراسم الزواج من صديقها أحلى مالك ويليامز صاحب الـ 26 عامًا، بعد موافقة والديها على الزواج بالرغم من تواجد فارق سن كبير بينهما وصل لـ 36 عامًا، وفقًا لتصريحات أصدقائها المقربين للصحيفة الإنجليزية ميرور.