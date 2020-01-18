هكذا احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز مجموعة من صور حفل عيد ميلادها الأربعين، الذي احتفلت به برفقة مجموعة كبيرة من أصدقائها، من داخل الوسط الفني وخارجه.

ظهرت ياسمين في الحفل بفستان أسود قصير، مع تطريزات بقطع فضية لامعة وكولون أسود خفيف، وتركت شعرها منسدلاً للخلف، واختارت مكياج تماشى مع المناسبة، وأظهر عينيها باستخدام الكحل.

تواجد في الحفل عدد كبير من الفنانين، بينهم منى ذكي، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، أحمد السقا، ريهام عبد الغفور، أحمد العوضي، وعلا رشدي.

كذلك انضم لهم أحمد رزق، خالد الصاوي، حلا شيحة، ونجلاء بدر، ولاعب كرة القدم عماد متعب وزوجته ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم، وغيرهم من أصدقاء ياسمين عبد العزيز من خارج الوسط الفني.

ونشرت ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي ترقص بصحبة مدعويها، وتفاعل معها متابعيها. كما علّق الكثير من الفنانين والمشاهير على الصور التي نشرتها ياسمين لاحقاًـ من بينهم فيفي عبده، وجميلة عوض التي قالت: “كل عام وانتِ بخير يا جميلة”، وكذلك الفنانة بوسي.

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وبخلاف هذا الحفل، احتفلت ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها ثانيةً، مع أبنائها، في حفل عائلي أقيم مساء أمس في أحد فنادق القاهرة، ونشرت ياسمين عبد العزيز صوراً من الحفل عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام ، ظهرت فيها كعكة الحفل التي زُينت بكلمة “ماما”.

من المقرر أن تشارك النجمة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني القادم بمسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، الذي انتهى بالفعل من كتابة الحلقات الخمس الأولى.

تجسد ياسمين عبد العزيز في المسلسل، شخصية زوجة تقرر الانفصال عن زوجها، لتعرض بعض المشكلات والقضايا الاجتماعية التي تواجهها المطلقات في مصر، والمجتمع العربي. يشاركها البطولة كل من شريف منير وكريم فهمي.

وتبتعد ياسمين عبد العزيز بهذا الدور، وللعام الثاني على التوالي، عن أدوارها الكوميدية التي اعتادت تقديمها، إذ قدمت، خلال شهر رمضان الماضي، مسلسل “لآخر نفس”، الذي دارت أحداثه في إطار درامي تشويقي.