متابعة بتجــــــــرد: شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بمجموعة صور جديدة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
وتفاعل عدد كبير من المتابعين حول العالم مع صور كيم كارداشيان، والتي ظهرت فيها وهي على شاطئ البحر.
وعلّقت “كارداشيان” على الصور باستخدام إشارة النمر.
تجدر الإشارة إلى أن كيم كارداشيان كانت قد أقامت في شهر أكتوبر الماضي مراسم عمادة أولادها الثلاثة المولودين بين 2013 و2019 برفقة شقيقتها كورتني، في كاتدرائية إتشميادزين التاريخية، كبرى كاتدرائيات البلد، على بعد نحو عشرين كيلومتراً عن العاصمة يريفان.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان في صور جديدة على شاطئ البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.