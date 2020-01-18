كيم كارداشيان في صور جديدة على شاطئ البحر

متابعة بتجــــــــرد: شاركت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان الجمهور بمجموعة صور جديدة لها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين حول العالم مع صور كيم كارداشيان، والتي ظهرت فيها وهي على شاطئ البحر.

وعلّقت “كارداشيان” على الصور باستخدام إشارة النمر.

تجدر الإشارة إلى أن كيم كارداشيان كانت قد أقامت في شهر أكتوبر الماضي مراسم عمادة أولادها الثلاثة المولودين بين 2013 و2019 برفقة شقيقتها كورتني، في كاتدرائية إتشميادزين التاريخية، كبرى كاتدرائيات البلد، على بعد نحو عشرين كيلومتراً عن العاصمة يريفان.