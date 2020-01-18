وفاة أقصر رجل في العالم قادر على المشي عن عمر 27 عاماً

متابعة بتجـــــــــــرد: توفي “خاغيندرا ثابا ماغار”، أقصر رجل قادر على المشي في العالم، أمس الجمعة عن عمر سبعة وعشرين عاماً.

وفي التفاصيل، توفي خاغيندرا، البالغ طوله 67,08 سنتمتراً بعد أن دخل المستشفى بسبب إلتهابٍ رئوي أدى إلى توقّف قلبه عن الخفقان.

والجدير بالذّكر أنّ إسم خاغيندرا كان قد أدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسية للمرة أولى في العام 2010 بعيد عيد ميلاده الثامن عشر، بصفته أقصر رجل قادر على المشي في العالم. وانتُزع منه اللقب لينتقل إلى الشاب شاندرا باهادور دانغي الّذي بلغ طوله 54,6 سنتمتراً، حتّى استعاده ماغار بعد وفاة الأخير.