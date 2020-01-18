سبب حزين وراء تدهور مفاجئ في صحة نادية لطفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، أن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي تدهورت بشكل مفاجئ، ما أدى إلى دخولها العناية المركزة بمستشفي المعادي العسكري بالقاهرة.

وقال زكي، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "تأثرت نفسية الفنانة نادية لطفي كثيرا بعدما علمت بوفاة الفنانة ماجدة الصباحي الخميس، وانعكس الأمر على حالتها الصحية التي ارتبكت بشكل كبير صباح السبت ودفعت الطبيب المعالج لاتخاذ قراره بدخولها غرفة العناية المركزة".

وأضاف: "الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي حاليا مستقرة، والزيارة ممنوعة بأمر الأطباء وهي الآن تطمع في دعوات المحبين لها".

وولدت بولا محمد مصطفى شفيق، الشهيرة بنادية لطفي، في 3 يناير/كانون الثاني 1937 بحي عابدين بالعاصمة المصرية القاهرة، وحصلت على دبلوم المدارس الألمانية 1055، واكتشفها المنتج رمسيس نجيب.

ويضم الأرشيف الفني لنادية لطفي 47 فيلما أبرزها "الناصر صلاح الدين، النضارة السوداء، الإخوة الأعداء"، ومسرحية وحيدة هي "بمبة كشر".