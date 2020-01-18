بالصور- ماغي بو غصن في لوك جديد من أجل “أولاد آدم”

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Jan 18, 2020
تدخل النجمة ماغي بو غصن بعد ايام قليلة موقع تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “أولاد آدم” انتاج شركة ايغل فيلمز.
واعتمدت ماغي في العمل، الذي تؤدي فيه دور قاضية تواجه ملفات شائكة وكبيرة، قصة شعر قصيرة تماشياً مع الدور الذي تلعبه.
المسلسل الذي سيصور في لبنان يضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة وقيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو.
العمل هو مسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.
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