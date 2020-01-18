موقف غريب من شقيق الفنانة أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

يواصل أنس نصري شقيق الفنانة السورية أصالة متابعة زوجها السابق المخرج طارق العريان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" بالرغم من خلافاته مع أصالة وانفصالهما.

شامخ أول أغنية طرحتها أصالة بعد انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان والتي ظهرت فيها بها تبكي وتعلق المحاليل ضمن أحداث الكليب.

ووجهّت أصالة، رسالة لكل من ساندها في أزمتها الأخيرة بعد إعلانها الانفصال عن المخرج طارق العريان بعد زواج دام لما يقرب من 14 عاما.

وقالت من خلال تغريدة لها :"كلّي امتنان لمحبّتكم ودفء مشاعركم وطيب كلماتكم .. شكرًا لكلّ قلب احتواني ، وأعتذر منّ من بكى منكمّ عليّ ، أو منّ أجلي".

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