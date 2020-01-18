تعرف على موعد طرح أديل أحدث أغانيها

أعلن وكيل أعمال النجمة العالمية أديل عن أنها ستطرح أحدث أعمالها الغنائية خلال العام الجاري، وذلك بعد تسرب أنباء عن طرح المطربة البريطانية لألبومها الجديد شهر أكتوبر المقبل. وقال وكيل أعمال أديل بحسب ما جاء في صحيفة ديلي ميل البريطانية: " الافضل سياتي قريبا" ليؤكد الاخبار التي تسربت عن أحدث أعمال أديل. وكانت أديل طرحت ألبومها ٢٥ في ٢٠١٥، وحققت من خلاله مبيعات هائلة في جميع أنحاء العالم وحصدت عشرات الجوائز.

وكانت أديل انفصلت عن زوجها سيمون كونكي في شهر ابريل الماضي. وقررت أديل مشاركة سيمون كونكي في حضانة طفلها الوحيد أنجلو، على أن تتكفل بجميع مصاريفه.

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