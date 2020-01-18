شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى ونبيلة عبيد تاريخ من المنافسة يكتب آخر سطوره فى "نساء من ذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منافسة شرسة جمعت النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى خلال حقبة الثمانينيات وحققت كل منهما نجومية واسعة جعلت من الأولى نجمة مصر الأولى، ومن الثانية نجمة الجماهير، تلك الألقاب التى أدخلت كل منهما فى تحد من أجل تسيد الساحة الفنية فى ذلك الوقت.

استحواذ نادية الجندى على لقب "نجمة الجماهير" جعل محبى نبيلة عبيد يطلقون عليها "نجمة مصر الأولى" لتقدم نبيلة عبيد بهذا اللقب أعمالا عديدة أهمها "الراقصة والطبال"، "توت توت"، "ارجوك اعطنى هذا الدواء"، و "العذراء والشعر الأبيض"، و"لا يزال التحقيق مستمرًا"، لكن النقاد أرجع تلك الألقاب إلى موزعى الأفلام أو المنتجين للترويج للأفلام.

أما لقب "نجمة الجماهير" لنادية الجندى فيرتبط ارتباطا وثيقا بشباك الإيرادات بالسينما فى ذلك الوقت، إذ كانت نادية الجندى تتربع على عرش الموسم السينمائى، منافسةً بأعمالها نجوم كبار أمثال عادل إمام وأحمد زكى ونور الشريف، فى المقابل كان الإقبال على أفلام نبيلة عبيد كبيرا خاصة فى نوادى الفيديو الأشهر فى ذلك الوقت.

وعن المنافسة مع نادية الجندى صرحت نبيلة عبيد فى تصريحات صحفية لها إن المنافسة بينهما كانت إيجابية للغاية إذ كنا نسعى دائما لتقديم الأفضل للجمهور وهو المستفيد الأول والأخير، مضيفة أن الحرب بينها وبين نادية الجندى كانت على الأفلام الحلوة.

Advertisements

أما نادية الجندى فقالت إنها لم تخش يوما منافسة نبيلة عبيد، والإيرادات شاهدة على ذلك، لكن البعض ضخّم هذه المنافسة وصورها كأنها حرب وخلافات ومشاكل، لكن الصحيح أننا زميلتان، وأكن لها كل الحب والتقدير.

ويشهد الموسم الرمضانى المقبل 2020 نهاية هذا الصراع الذى دام لسنوات بعد أن قرر الثنائى أن يجتمعا فى علم واحد بعنوان "نساء من ذهب" بناء على طلب القناة العربية المتعاقدة على عرضه فى رمضان، وحدث ذلك بعد شهر رمضان الماضى وبالفعل وافقت النجمتان واجتمعتا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية فى جلسة عمل لقراءة المعالجة والحلقات التى تم الانتهاء من كتابتها.

وتعود نادية الجندى إلى الدراما بهذا المسلسل بعد غياب 4 سنوات، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "أسرار" مع المخرج وائل فهمى عبد الحميد وتم عرضه خارج شهر رمضان، أمام نبيلة عبيد فكان آخر أعمالها فى الدراما مسلسل "كيد النسا 2" مع المخرج أحمد البدرى والذى تم عرضه قبل 6 أعوام، إضافة إلى ظهورها كضيفة شرف فى حلقة من حلقات مسلسل "لهفة" مع دنيا سمير غانم، وسميرغانم، وعلى ربيع.

"نساء من ذهب" هو اسم مبدئى للعمل المأخوذ من "فورمات" أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزنى الشهيرة، وجار الاستقرار على اسم مناسب ونهائى للعمل، إضافة إلى اتجاه القائمين على المسلسل للاستعانة بأكثر من نجم للظهور كضيوف شرف خلال الحلقات وبالفعل تم ترشيح العديد من الفنانين كل واحد يظهر فى حلقة، خاصة أن طبيعة العمل هى أقرب إلى السيت كوم وتتطلب ذلك.

وتتواجد نادية الجندى ونبيلة عبيد وسميحة أيوب والفنانة هالة فاخر فى لبنان حاليا، لتصوير أحداث مسلسل "نساء من ذهب"، حيث من المقرر بدء التصوير فى 20 يناير الجارى، على أن يعرض فى شهر رمضان المقبل.

النجمة نادية الجندى نشرت صورة لفريق العمل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت قائلة: "إلى لبنان الآن مع أسرة المسلسل حبيبتى بلبلة النجمة الكبيرة نبيلة عبيد والفنانة القديرة سميحة أيوب والجميلة هالة فاخر، ومخرج العمل الأستاذ وائل إحسان.. هنبدأ التصوير يوم 20 يناير إن شاء الله يا رب العمل يعجبكم وأكون عند حسن ظنكم وربنا يوفقنى ويوفقنا جميعاً يا رب، ونقدم لكم في شهر رمضان حاجه جديدة وممتعه تسعدكم".