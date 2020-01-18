شكرا لقرائتكم خبر عن بفضل التقنيات الحديثة مارتن سكورسيزى يتلاعب بأعمار ألباتشينو ودي نيرو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المخرج العالمى مارتين سكورسيزي قرر أن يسخر التكنولوجيا لإظهار الكثير من التفاصيل التى لا تخطر على بال أى من مشاهدى فيلمه الجديد "The Irishman"، فقد استخدم سكورسيزي تكنولوجيا جديدة وتقنية متطورة لتعديل صور النجوم، حيث يظهر الممثلون أصغر بسنوات دون الحاجة إلى استخدام المكياج، حيث يصور الفنان مشاهده بشكله وعمره وتجاعيد وجهه لكن تلك التقنية تعيده لمرحلة الشباب.



مشهد من الفيلم

فبفضل ميزانية فيلم "The Irishman" الضخمة والتى بلغت حوالى 150 مليون دولار فقد غير سكورسيزى مظهر الممثلين من أجل جعلهم يبدون أصغر سنا، مستخدما تقنية خاصة كما لو كانوا فى الثلاثينات والأربعينات من العمر، وذلك كون نجوم العمل الثلاث تخطوا سن الـ75، فيبلغ النجم آل باتشينو (79 عاما) في حين يبلغ روبيرت دي نيرو (76 عاما) كذلك جو بيشي يبلغ من العمر ( 76 عاما).

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فيلم "The Irishman" عرض لأول مرة في الدورة 56 لمهرجان نيويورك السينمائى بتاريخ 27 سبتمبر 2019، وتلقى الفيلم إشادة كبيرة من النقاد مع مديح خاص لإخراج سكورسيزي وأداء دي نيرو وآل باتشينو وبيشي، و تدور أحداثه عن حياة فرانك شيران والذى يجسد دوره النجم روبيرت دينيرو وهو أحد رجال المافيا وقاتل محترف.

شارك في بطولة فيلم "The Irishman" عدد كبير من النجوم العالمين ومن أبرزهم روبرت دي نيرو وآل باتشينو وجو بيشى، أنا بكوين، بوبي كانافالي، راي رومانو، هارفي كيتيل، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، ومن تأليف تشارلز براندت، وستيفن زايليان.