شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحتفل بعيد ميلاده مع ابنته عليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم المطرب محمد نور بعيد ميلاده الذى يصادف أيضا عيد ميلاد ابنته عليا، حيث نشر عددا من الصور التى تجمع بينهما على صفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق قائلا: "النهاردة عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي كل سنة وإنتى طيبة عقبال ١٠٠ سنة، ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".























محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

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ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.

ويعتبر فريق واما واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين: نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".