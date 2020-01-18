فن ومشاهير

محمد نور يحتفل بعيد ميلاده مع ابنته عليا.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نور يحتفل بعيد ميلاده مع ابنته عليا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم المطرب محمد نور بعيد ميلاده الذى يصادف أيضا عيد ميلاد ابنته عليا، حيث نشر عددا من الصور التى تجمع بينهما على صفحة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وعلق قائلا: "النهاردة عيد ميلادي أنا وعليا حبيبتي كل سنة وإنتى طيبة عقبال ١٠٠ سنة، ربنا يحفظك ويحفظ كل أولادنا".

82473842_1052379915154625_2179260577719779328_o
 
83176136_1052379995154617_536707720422621184_o
 
83344796_1052379785154638_370893769156853760_o
 
82110253_1052379825154634_3682683814913507328_o
 
82218719_1052379661821317_810162498543026176_o
 
82340578_1052379871821296_5873519024553328640_o

 


محمد نور أحد أعضاء فريق واما، وكان قد طرح أحدث كليباته بعنوان "شمس بحر"، من ضمن ألبوم "الصيف ابتدى"، وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج جون بيريز، وتم تصويره فى مدينة إبيزا الإسبانية.

Advertisements

ألبوم "الصيف ابتدى" يضم 10 أغنيات، وهى: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واى".

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.

ويعتبر فريق واما واحدًا من أبرز الفرق الغنائية، ويتكون من الفنانين: نادر حمدى، وأحمد فهمى، ومحمد نور، وأحمد الشامى.

يذكر أن آخر أعمال محمد نور كان ألبوم "مسا مسا"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 10 أغنيات بين الدراما والحزن والرومانسى والمقسوم والهاوسات، وهى: "مسا مسا" و"حبيت معاك" و"إنسانى وخليك بعيد" و"مدرس جغرافيا" و"غايب عن عينى" و"موحشتنيش إزاى" و"متعودتش على الأيام" و"لو على الفراق" و"اتاثرت بيك" و"عليا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد نور يحتفل بعيد ميلاده مع ابنته عليا.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا