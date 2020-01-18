شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز ترتدي فستان بـ 3آلاف يورو.. ارتدت كيم كارداشيان نفس الماركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اثارت النجمة ياسمين عبد العزيز جدلا واسعاً على مواقع التواصل الأجتماعى، بسبب عيد ميلادها الـ 40، حيث حضر عدداً كبيرا من نجوم الوسط الفنى والإعلام ، وكان على رأسهم: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد حلمى، منى زكى، منى الشاذلى، والمخرج أحمد خالد موسى، والمخرج حسام على، بالإضافة إلى محمد إمام وزوجته ورامز جلال وأخرون.

وتألقت ياسمين عبد العزيز خلال حفل عيد ميلادها ، حيث أرتدت فستاناً من أشهر دورالأزياء فى العالم وهى ماركة " Balmain"، ووصل سعره إلى 3 آلاف يورو، وهي الماركة المفضلة لأغلب نجمات العالم ومنهن مونيكا بلوتشى، وكيم كاردايشيان وغيرهن .





وتبدأ ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تانى ليه" خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعرضه فى رمضان المقبل، ويشارك فى بطولته بجانب ياسمين ،النجوم شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، ومقرر عرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ويعد مسلسل "ونحب تانى ليه" ثالث تعاون بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى، إذ قدمت مع الشركة مسلسلات "هربانه منها" عام 2018، إخراج معتز العتونى، ومسلسل "لاخر نفس" عام 2019، إخراج حسام على .

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وتصدرت ياسمين عبد العزيز محركات البحث على جميع مواقع التواصل الإجتماعى، عقب الاحتفال بعيد ميلادها مباشرة، خاصة أن ياسمين تتمتع بشعبية وصداقة قوية بأغلب النجوم فى الوسط الفنى، وهو ما دفع رواد التواصل الأجتماعى بتناقل صور عيد الميلاد، خاصة صورها مع الفنان أحمد العوضى، حيث بدأت الشائعات تتصدر بارتباط ياسمين والعوضى، ولم ينفى أحداً منهما أو يؤكد تلك الاقاويل حتى الأن .