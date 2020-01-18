شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسعودية تستضيفان الدورة الـ22 لمهرجان ترى كور الفرنسى للأفلام القصيرة جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مصر والسعودية الدورة الـ22 لمهرجان تري كور الفرنسي الدولى للأفلام القصيرة جدا خلال الفترة من 5 وحتى 14 يونيو المقبل، وفعاليات المهرجان يتابعها الجمهور المصري والسعودي في نفس التوقيت تقريبا بمدن القاهرة والإسكندرية وجدة. ويقول الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان: "إن نجاح الدورة الـ21 التى أقيمت العام الماضى وردود الفعل حولها ساهم فى تلقينا أكثر من عرض عربي لاستضافة المهرجان وإقامته بأكثر من دولة فى نفس التوقيت، فى سابقة هى الأولى التى تستضيف فيها دولتان عربيتان فعاليات مهرجان واحد".













وأضاف أسامة أبو نار: "الأشقاء السعوديون كانوا الأكثر جدية، خاصة أن المملكة تشهد انفتاحا ثقافيا وترفيهيا غير مسبوق، وبدأنا في الاتصال بالجانب الفرنسي الذى أبدى ترحيبا فى إقامة المهرجان لأول مرة بالسعودية ومصر".

ومن جانبه أعلن محمود عبد الحليم مدير المهرجان أن لجنة التحكيم ستضم فى عضويتها نخبة من النجوم وصناع السينما فى مصر والسعودية، وكشف عبد الحليم عن إطلاق مسابقة جديدة موازية باسم vs film للأفلام التى لا تتجاوز مدتها الـ5 دقائق وهى المسابقة الأولى عربيا.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلق في فرنسا عام 1999 وهو واحد من أكبر المهرجانات السينمائية الدولية فى العالم للأفلام القصيرة التى لا تتجاوز مدتها الـ3 دقائق، وتعرض أفلامه فى أكثر من 30 دولة و110 مدن فى العالم بتوقيت واحد، واستضافت مصر المهرجان لأول مرة فى المنطقة العربية منذ 6 سنوات وكرم المهرجان في دورته الماضية بمصر كلا من النجوم لبلبة وسوسن بدر وفتحي عبد الوهاب وسوزان نجم الدين.