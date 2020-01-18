ياسمين الخطيب تعلق على إخفاء المشاهير لوجوه ابنائهم : ” الكلاب عندها عيال “

كتب امير فتحي في السبت 18 يناير 2020 05:55 مساءً - نشرت ” ياسمين الخطيب ” عبر حسابها على موقع الصور والفديوهات ” إنستجرام ” صورة لها أرفقتها بتعليق تحدثت من خلاله عن استنكارها لظاهرة نشر بعض المشاهير لصور ابنائهم ولكنهم يقومون بإخفاء وجوههم عن طريق وضع الإستيكرز على سبيل المثال أو تصويرهم من الخلف .

فكتبت ياسمين الخطيب في تعليقها قائلة : ” لا أجد أي حرج في إرسال طلب صداقة لشخص تعجبني منشوراته ولا تجمعني به معرفة شخصية .. أوزع اللايكات بسخاء على كل ما ومن يعجبني .. إذا أعجبني فستان إحداهن لا أتردد في إخبارها عادي .. لا أؤمن بالحسد إلى حد الفوبيا ” .

وتابعت : ” وتسعدني مشاركة الآخرين أخباري السارة .. لا أخفي أبنائي وأتعجب من سلوك المشاهير الذين يخفون أبنائهم حرصا على النجومية أو توجسا من الحسد .. الكلاب عندها عيال ” .

وأضافت : ” لست مهتمة باقتناء أحدث موديلات الآيفون .. ولا أحمل سوى موبايل واحد لم يتغير رقمه منذ ١٠ أعوام .. ولم ألغي على واتس آب العلامة seen أظنها علامات تؤكد أن سلام المرء النفسي وسلكانه لسه بخير ” .