الموسيقار صلاح الشرنوبي يخضع لعملية جراحية عاجلة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرض الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي لكسر شديد في منطقة الحوض ، وتم نقله إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.
الأطباء قرروا إجراء عملية جراحية عاجلة للموسيقار المصري لإصلاح الكسر، وذلك نظرا لإصابته الشديدة.
وصلاح الشرنوبي هو الشقيق الأصغر للملحن الكبير فاروق الشرنوبي، وعم الفنان الشاب محمد الشرنوبي، وكانت البداية الحقيقية له في أغنية “بتونس بيك” التي غنتها المطربة الكبيرة الراحلة وردة.
ويعتبر صلاح الشرنوبي من القلائل الذين نجحوا في تقديم مدرسة جديدة معاصرة في فن تلحين الأغنية العربية تجمع بين شرقية المقامات المستخدمة وإيقاعات العصر، وقد أُطلق عليها اسم “مدرسة الشرنوبي” حتى أن الملحن سيد مكاوي أشاد كثيراً في أكثر من موقف بهذه المدرسة التي اعتبرها تجديداً ناجحاً، كذلك المطربة صباح حيث اعتبرت أن أعمال صلاح الشرنوبي الفنية لها أسلوب خاص بها ومتميز.
وأصبح يطلق تعبير هذه الأغنية (مشرنبه) نسبة إلي الشرنوبي، ومن أهم أعماله: “بتونس بيك /حرمت أحبك / نار الغيرة / إطمن/ قصيدة ياحبيبا/ كبريائى / الشمس/ ع البال/كلام الناس / ليل العاشقين/ وحياتى عندك / الأسامى / بحلم بلقاك/ بحب ف غرامك / ياغدار / كرهتك/ تصور بحبك / عادى / ضميرك صحى/ ولاكان بأمرى / قلبى ماله / بتحب ليه/ تؤم روحى / سيدتى الجميلة / حبيت ياليل / إعمل معروف/ أهيم شوقا/ الله ياسيدى/ حبك خيال / غايب عنى/ لحظة غروب / ملهمش في الطيب / العالم مانتهاش / لا داعى ، بالإضافة إلى أوبريت “الحلم العربي”، وغيرها.
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