متابعة بتجــــــــرد: خضع الفنان المصري رامي جمال لجراحة كان قد أعلن عنها منذ يومين.
وطمأن رامي الجمهور على صحته من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” حيث كتب: “الحمد لله”، فانهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.
وكان جمال، نشر صورة في حسابه عبر “تويتر”، يستعدّ فيها لإجراء جراحة، لم يعلن أي تفاصيل عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الجراحة.. رامي جمال يطمئن الجمهور على صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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