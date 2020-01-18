بعد الجراحة.. رامي جمال يطمئن الجمهور على صحته

متابعة بتجــــــــرد: خضع الفنان المصري رامي جمال لجراحة كان قد أعلن عنها منذ يومين.

وطمأن رامي الجمهور على صحته من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على موقع “تويتر” حيث كتب: “الحمد لله”، فانهالت عليه التعليقات من متابعيه الذين تمنوا له الشفاء العاجل.

وكان جمال، نشر صورة في حسابه عبر “تويتر”، يستعدّ فيها لإجراء جراحة، لم يعلن أي تفاصيل عنها.