أصالة تشدو بأحدث أغانيها في حفل جماهيري بدبي

تألقت المطربة السورية أصالة نصري في حفلها الذي أقيم، الجمعة، على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية في دبي، بمجموعة من أروع أعمالها وسط تفاعل الحاضرين الذين استمتعوا بأغانيها المميزة.

وشهد المسرح تفاعلاً استثنائياً عندما انطلقت أصالة بغناء أحدث أغانيها "أكتر" التي لاقت جماهيرية واسعة في العالم العربي لا سيما في دول الخليج العربي.

وأدّت أصالة نصري باقة من أروع أغانيها القديمة والجديدة بالألوان المصرية والخليجية، خاصة أغنيات "روّح وروح" و"بنت أكابر" وغيرها.

Advertisements





وحضر الحفل آلاف الضيوف، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية، إضافة إلى عيش تجربة ثقافية لا تنسى.

ويزور القرية العالمية سنوياً الملايين من المواطنين والمقيمين والسياح، للتعرف على تجارب الترفيه والتسوق والطعام المميزة التي توفرها أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة.

كما تنظم القرية العالمية حفلات موسيقية كل جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم عالميين من الشرق الأوسط وآسيا والعالم، وذلك في إطار التزامها بتقديم تجارب استثنائية لا تنسى للضيوف.