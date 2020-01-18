انفصال ريهانا عن حبيبها السعودي حسن جميل

Jan 18, 2020
انفصلت المغنية العالمية ريهانا عن حبيبها الملياردير السعودي، رجل الأعمال حسن جميل، وذلك بعد ثلاث سنوات على علاقتهما.
وكانت شرارة الحب قد اشتعلت بين ريهانا وحسن جميل في حزيران 2017، إلا ان اشاعات تحدثت عن انفصالهما وعودتهما الى بعضهما عدة مرات خلال فترة علاقتهما التي انتهت الآن بشكل مفاجئ ودون ذكر الأسباب.
وكانت ريهانا قد اشارت في عدة تصريحات سابقة الى انها “وجدت الحب وأنها تخطط للزواج”.
وحامل الثنائي منذ خروج علاقتهما الى الاضواء التعتيم عليها حيث حاولا قدر المستطاع الحفاظ على سرية العلاقة، بإبقائها بعيدًا عن الاعلام والمعجبين.
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