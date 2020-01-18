شاهد صور جديدة مثيرة للجدل تكشف علاقته منة عرفة بـ علي غزلان وإطلالاتها الجريئة

اعتادت الفنانة منة عرفة على إثارة الجدل من حين لآخر، حيث خرجت أمس، الجمعة، صورة عبر حساب اليوتيوبر علي غزلان لتكشف العديد من التساؤلات حول ارتباطها به، وهو ما حسمته الفنانة بدرية طلبة بتأكيد الخبر مهنئة الطرفين.

وكانت الفنانة منة عرفة انضمت لفيلم "شريط 6"، مع الفنان خالد الصاوي، حيث تظهر خلال أحداث الفيلم كضيفة شرف، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان، ومن المقرر عرضه فى رأس السنة.

وعلى جانب آخر، تعمل منة عرفة على قدم وساق للانتهاء من تصوير فيلم "666"، والذي تقوم ببطولته، والذي ينتمي لنوعية أفلام الرعب والإثارة ويستخدم الجرافيكس فيه كعامل مؤثر.

الفيلم بطولة منة عرفة وعايدة غنيم وأحمد عاشور ومحمد سمير، تأليف وإنتاج أحمد عاشور وإخراج وائل عبد القادر، ومن المقرر عرضه مع نهاية العام.

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